الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

عربى وعالمى

"الأسلحة غير مشروعة".. الصومال توجه رسالة نارية لإثيوبيا

رئيسي الصومال وإثيوبيا
رئيسي الصومال وإثيوبيا

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية الصومال الاتحادية، بشدة الشحن غير المأذون به للأسلحة والذخائر المنقولة عبر الأراضي الإثيوبية إلى منطقة بونتلاند الصومالية. 



الأسلحة غير مشروعة

 

وقالت الوزارة، في بيان صحفي،  يشكل هذا العمل انتهاكا خطيرا لسيادة الصومال ويطرح آثارا خطيرة على الأمن الوطني والإقليمي، مؤكدة  الأدلة الموثقة وصول شاحنتين تنقلان أسلحة من إثيوبيا إلى منطقة بونتلاند في الصومال، دون أي مشاركة دبلوماسية أو تصريح، مما يشير إلى خرق واضح للسيادة الإقليمية للصومال.

وتعرب الحكومة الصومالية عن قلقها العميق إزاء التزام إثيوبيا بالقانون الدولي وتفانيها في تحقيق الاستقرار الإقليمي.

ويعكس هذا الحادث الأخير شحنات أسلحة سابقة غير مأذون بها من إثيوبيا، حيث وردت تقارير عن نقل أسلحة على نحو مماثل إلى منطقة غالمودوغ، كما تم نقل مخبأ آخر إلى بيدوا عبر الطائرات، وتشير مثل هذه الأنشطة المتكررة إلى تجاهل مستمر لسيادة الصومال، مطالبة  بالوقف الفوري لهذه التجاوزات من جانب إثيوبيا.

دعت كافة الشركاء الإقليميين والدوليين إلى إدانة هذا الانتهاك وتعزيز جهودنا الجماعية لدعم السلام والاستقرار في المنطقة.

أكدت جمهورية الصومال الفيدرالية من جديد التزامها بحل القضايا من خلال الحوار الدبلوماسي وأطر التعاون.

مواد متعلقة

أطباء بلا حدود : الوضع كارثي في مخيم زمزم والمجتمعات تعيش تحت الحصار والتجويع

خاص| رئيس جبهة تيغراي يكشف خفايا صادمة عن اتفاق بريتوريا (تفاصيل)

خاص| لقاءات سرية بين قيادات تيغراي واريتريا (تفاصيل)

حبشي لـ"الوفد" : لا نعترف بإثيوبيا كدولة ونريد الأنفصال

صور.. نساء تيجراي يحتفلن بـ"أشيندا" في ضواحي القاهرة

الخطوط الإثيوبية تعلق رحلاتها إلى أسمرة

25 نائبًا صوماليًا مهددًا بسحب الحصانة..والقلق يسيطر علي البرلمان

البرلمانيون الفيدراليون : الصومال معترف بها دوليًا ولها الحق في الدفاع عن سيادتها
الجريدة الورقية