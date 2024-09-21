طبيب الزمالك يكشف عن إصابة شلبى ودونجا

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل الإصابة التي تعرض لها مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا لاعبا الأبيض، خلال مواجهة الشرطة الكيني في إياب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأكد رئيس الجهاز الطبي أن مصطفى شلبي و "دونجا" تعرضا لإصابة عبارة عن كدمة خفيفة في كاحل القدم.

وأشار محمد أسامة إلى أن حالة الثنائي مطمئنة، وسيخضع اللاعبان لمزيد من الفحوصات الطبية خلال الساعات المقبلة للاطمئنان عليهما بشكل أكبر.