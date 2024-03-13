أمير كرارة: أنا أهلاوي وبحب شيكابالا (فيديو)

أكد الفنان أمير كرارة، أن نجله سليم أهلاوي ويحب لاعب نادي الزمالك محمود عبدالرازق شيكابالا، موضحًا أنه أحد مشجعي النادي الأهلي.

أحب شيكابالا

وأضاف أمير كرارة، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع على قضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم أنه بعد تسجيل شيكابالا أحد الأهداف بطريقته المميزة احتفل بشكل هستيري لهذا الهدف، مؤكدًا أنه يفضل الكورة الحلوة واللعبة الحلوة ويحب اللاعب شيكابالا.

وأشار أمير كرارة إلى أن حلمه الآن هو تحقيق أحلام نجله سليم وأنه سيكون الداعم له طوال الوقت للوصول لما يريد أن يحققه من أحلام، موضحًا أنه لم يجبر أحد على مساعدة نجله في أي عمل.

وأكد الفنان أمير كرارة، أنه سيكون سعيدا خلال مشاركته في أي عمل فني مع نجله في أي دور، متابعًا: "هشارك مع أبني لو مثل حتى لو دور ثاني أو ثالث".



وأضاف أمير كرارة ، خلال حواره مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع على فضائية "القاهرة والناس"، مساء اليوم الثلاثاء ، أنه لا يفكر في الاعتزال خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه لن يوقف عمل درامي أو سينمائي، متابعًا "هقلل شغل بس وبلاش جري".

سأكون داعم لنجلي طوال الوقت

وشدد أمير كرارة على أنه سيكون داعم لنجله طوال الوقت ويقف بجانبه، موضحًا أنه أصبح يأخذ نجله معه خلال لعب كرة القدم، مضيفًا: "بأخده معايا اللعب عشان كبر وبقى يساعدني".