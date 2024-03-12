مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الثانية| أمير كرارة متهم بقتل والده

شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "بيت الرفاعي" بالقبض على "ياسين" أمير كرارة بتهمة قتل والده، وأخته الكبرى "جمالات" والتي تجسد شخصيتها الفنانة رحاب الجمل لم تصدق الأمر، ولكن شقيقه ضابط الشرطة "يحيى" صدق ذلك.

مسلسل بيت الرفاعي

تفاصيل مسلسل بيت الرفاعي الحلقة الثانية

أنكر "ياسين" التهمة وحكى ما حدث أن والده احتاج كوب ماء وعندما ذهب ليحضره عاد ووجد والده مقتولا والسكين ملقى على الأرض.

أثناء ترحيل "ياسين" إلى السجن وقع حادث سير وانقلبت سيارة الترحيلات، وهرب "ياسين" وكان شقيقه "يحيى" موجودا وطلب منه عدم الهرب لكنه أكد له أنه يريد إثبات براءته.

اتصل "ياسين" بـ"جمالات" وطلب أن يلتقي بها وأخذ منها بعض المال وأخبرته أن يسافر إلى الإسكندرية لأن لديها شقة هناك حتى يختبئ فيها وأخذ ابنته وسافر.

مسلسل بيت الرفاعي

عرف "فاروق" أحمد رزق، أن "جمالات" التقت بـ"ياسين" وهددها حتى يعرف أين ذهب وفي النهاية أخبرته.

تنتهي الحلقة بوصول "ياسين" وابنته إلى الإسكندرية لكنه يكتشف أن المنزل الذي كان سيختبئ فيه قد انهار.



مواعيد عرض مسلسل بيت الرفاعي

يعرض المسلسل على قناة ON الساعة 9 مساء

الإعادة الساعة 1:30 صباحا

الإعادة الثانية الساعة 9:45 صباحا

ويعرض المسلسل على قناة ON Drama الساعة 12 منتصف الليل

والإعادة الساعة 6 صباحا

والإعادة الثانية الساعة 4:30 مساء

ويعرض المسلسل أيضا عبر منصة Watch iT

مسلسل بيت الرفاعي

أحداث مسلسل بيت الرفاعي

تدور أحداث المسلسل حول تعرض أسرة "الرفاعي" لصراع قوي بين أحفاد العائلة بسبب الميراث، ويشعل نار الغيرة في قلب "فاروق الرفاعي" أحمد رزق تجاه "ياسين الرفاعي" أمير كرارة ابن عمه، لذلك يقوم بتوريطه في تهمة قتل فيضطر الأخير للهروب لإثبات براءته.

أبطال مسلسل بيت الرفاعي

مسلسل "بيت الرفاعي" بطولة أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، أحمد فؤاد سليم، صفاء الطوخي، عايدة رياض، إيناس كامل، ميرنا جميل، ملك قورة، تامر نبيل، محمد لطفي، وغيرهم، والعمل من تأليف بيتر ميمي، وإخراج أحمد نادر جلال.