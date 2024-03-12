ما علاقة التأمل بعمل منظومة المناعة في الجسم؟

يؤثر التأمل بشكل إيجابي على الحالة النفسية والجسدية للإنسان، حيث إن تركيز الوعي على شيء معين مثل التنفس أو الصوت أو صور ذهنية قد يخفض مستوى الإجهاد والقلق ويحسن التركيز والوظائف المعرفية.

فوائد التأمل للحالة النفسية

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "إزفيستيا" ، يحدث ذلك لإن الحالة النفسية والعاطفية مرتبطة مباشرة بالجسم، لذا فهو يخلصك من الإجهاد عن طريق خفض ضغط الدم المرتفع وتعزيز منظومة المناعة وعلاج اضطراب النوم.

يتوقف العقل أثناء التأمل، عن القلق بشأن الماضي أو المستقبل، ويكون الشخص منغمسا تماما في الحاضر، ومستمتعا به، الأمر الذي يساعد على إثارة المشاعر الإيجابية، ويعزز الشعور بالسرور.

وتؤكد الدراسات والأبحاث إنه يمكن لأي الشخص البدء بالتأمل في أي وقت وأي عمر، حتى إذا لم يسبق له عمل أي شيء مشابه له، فهو حالة ممتعة للجسد والروح والعقل.