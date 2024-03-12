ماذا يحدث للجسم عند ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم؟

يحذر الأطباء من مضاعفات ارتفاع الكوليسترول الضار في الدم، والذي ق ينتج عنه تلف الشرايين، وحدوث سكتة دماغية مفاجئة.

مخاطر ارتفاع الكوليسترول

ووفقًا لما ذكره موقع "روسيا اليوم"، وصى الأطباء بضرورة فحص مستويات الكوليسترول بانتظام والحفاظ على مستوياته تحت السيطرة، حيث قد يتراكم في الشرايين ، مما يؤدي إلى انسدادها وتقليل مرونتها، عندما يفرز الجسم الكثير منه.

وقد يؤدي تراكم الكثير من الكوليسترول إلى تكوين البلاك، مما يؤدي إلى تفاقم أمراض القلب مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

وعندما يكون مستوى الكوليسترول في الدم أكثر من المعتاد في دمنا ، فهناك دائمًا احتمال أن يدخل إلى جدار الشرايين ويسبب الدهون، وهذا بدوره سيبدأ عملية تصلب الشرايين، وهذا يعني تراكم الدهون.

وبينما تحتاج إلى بعض الكوليسترول ليعمل عقلك بشكل صحيح ، فإن الإفراط في تناوله في الدم يمكن أن يكون ضارًا ويسبب مشاكل صحية خطيرة داخل جسمك.

وقد يتسبب انسداد تدفق الدم الناجم عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الشرايين في حدوث سكتات دماغية يمكن أن تلحق الضرر بمناطق معينة من الدماغ وتسبب فقدان الذاكرة وضعف الحركة وصعوبة التحدث والبلع ، من بين أعراض أخرى.