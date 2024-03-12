تعرف على مجموعتي منتخبي الطائرة رجال وسيدات بدورة الألعاب الإفريقية بغانا

أوقعت قرعة دورة الألعاب الإفريقية ، المقامة بغانا، منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة ضمن المجموعة الثانية بجانب منتخبات الكاميرون و نيجيريا وبوركينا فاسو .

فيما وقع منتخب سيدات الكرة الطائرة ضمن المجموعة الأولى بجانب غانا وجامبيا وتونس.

ومن المقرر أن يستهل منتخب سيدات الكرة الطائرة مشواره بدورة الألعاب الإفريقية اليوم مع منتخب تونس.

وتضم قائمة منتخب مصر لرجال الطائرة : أشرف اللقاني ، مصطفى جابر ، سيف عابد ، رضا هيكل ، عبد الرحمن الحسينى ،محمد عسران ،أحمد عزب ، إسلام عبد السميع، عبد الرحمن الشحات ، حماده عثمان ، محمد عادل ، محمد رضا.

ويقود الجهاز الفني للمنتخب المصري للطائرة، أحمد سمير مديرا فنيا ومحمد السيد مدربا عاما و أحمد سعيد المحلل التقني و الدكتور عبد الرحمن غانم علاج طبيعي.

فيما تضم قائمة منتخب سيدات الطائرة في البطولة : دانا شوقي ودعاء محمد ومايا ممدوح وتقي مدحت وأية النادي ومريم متولي وسابين عابد وسارة أمين وداليا مرشدي وآية خالد ومي غزال وندى وليد.

ويقود منتخب السيدات كلًا من: عماد نوار مديرًا فنيًا الفني وسيد طه مدربًا عامًا، وأحمد سعيد محلل تقني والدكتورة سمية ناجح علاج طبيعي.