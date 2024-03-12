الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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حزب الله يستهدف قيادة الدفاع الجوي بثكنة كيلع بأكثر من 100 صاروخ

حزب الله اللبناني
حزب الله اللبناني

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأن «حزب الله» اللبناني، أعلن استهداف قيادة الدفاع الجوي بثكنة كيلع، والقاعدة الصاروخية في يوآف، ومحيطها، بأكثر من 100 صاروخ كاتيوشا.

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يذكر أن مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة اللبنانية بيروت، قال إنّ هناك تصعيدا غير مسبوق على الحدود الجنوبية اللبنانية بعدما استهدف جيش الاحتلال منزلا، فكان رد حزب الله بالأمس عبر تنفيذ 12 عملية من الجنوب اللبناني.

وأضاف في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "نتحدث عن أكبر عدد من الصواريخ التي خرجت من الجنوب اللبناني تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، حيث استهدف 100 صاروخ مناطق متفرقة في الجليل الأعلى وأطلق من القطاعين الشرقي والغربي بالجنوب اللبناني".

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وتابع "حزب الله نفذ 3 عمليات من الجنوب اللبناني تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، أبرزها استهداف ثمنة عسكرية تقع على مسافة بعيدة عن الحدود في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وجرى تنفيذ هذه العملية بـ4 مسيرات هجومية استهدفت مراكز الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي".

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