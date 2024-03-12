حزب الله يستهدف قيادة الدفاع الجوي بثكنة كيلع بأكثر من 100 صاروخ

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل منذ قليل، بأن «حزب الله» اللبناني، أعلن استهداف قيادة الدفاع الجوي بثكنة كيلع، والقاعدة الصاروخية في يوآف، ومحيطها، بأكثر من 100 صاروخ كاتيوشا.

حزب الله يعلن استهداف موقع تابع للاحتلال بالأسلحة وتحقيق إصابات مباشرة

يذكر أن مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من العاصمة اللبنانية بيروت، قال إنّ هناك تصعيدا غير مسبوق على الحدود الجنوبية اللبنانية بعدما استهدف جيش الاحتلال منزلا، فكان رد حزب الله بالأمس عبر تنفيذ 12 عملية من الجنوب اللبناني.

وأضاف في مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية": "نتحدث عن أكبر عدد من الصواريخ التي خرجت من الجنوب اللبناني تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، حيث استهدف 100 صاروخ مناطق متفرقة في الجليل الأعلى وأطلق من القطاعين الشرقي والغربي بالجنوب اللبناني".

حزب الله نفذ 3 عمليات من الجنوب اللبناني

وتابع "حزب الله نفذ 3 عمليات من الجنوب اللبناني تجاه أهداف عسكرية إسرائيلية، أبرزها استهداف ثمنة عسكرية تقع على مسافة بعيدة عن الحدود في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وجرى تنفيذ هذه العملية بـ4 مسيرات هجومية استهدفت مراكز الدفاع الجوي والصاروخي التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي".