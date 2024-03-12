الثلاثاء 12 مارس 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

قيادات حزب الله وحماس يجتمعان لبحث تطورات الوضع بغزة

غزة
غزة

استقبل الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، اليوم الثلاثاء، وفدا قياديا من حركة ‏حماس الفلسطينية، برئاسة خليل الحية.

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وقال "حزب الله"، في بيان له، بأن "اللقاء بين السيد نصر الله، ووفد حماس، استعرض التطورات في قطاع غزة والضفة الغربية، وجبهات الإسناد".

وأضاف أن "اللقاء شهد أيضا مجريات المفاوضات القائمة من أجل ‏التوصل إلى وقف العدوان على غزة، وتحقيق شروط المقاومة التي تخدم القضية ‏الفلسطينية والشعب الفلسطيني".
وكانت إذاعة الجيش الإسرائيلي، قد قالت في وقت سابق، إن "حزب الله أطلق 70 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل ومرتفات الجولان شمالي البلاد".

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