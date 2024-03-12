الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

إطلاق 70 صاروخًا من حزب الله باتجاه مواقع إسرائيلية

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن "سماع دوي انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء القرى الحدودية في القطاع الشرقي من جنوب لبنان".

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وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن "حزب الله أطلق 70 صاروخًا من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في إصبع الجليل ومرتفعات الجولان شمالي البلاد".

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن "قوات الجيش هاجمت مجمعين تابعين لحزب الله في البقاع، بعمق لبنان"، مضيفا أن "هذه المجمعات ترتبط بالقوات الجوية لحزب الله، والتي خططت ونفذت هجمات على أهداف مختلفة في الأراضي الإسرائيلية".

وتشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية، قصفا متبادلا بصورة شبه يومية بين إسرائيل من جهة و"حزب الله" اللبناني وفصائل فلسطينية مسلحة في لبنان من جهة أخرى، وذلك منذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر الماضي.

كما حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في وقت سابق، من أن استمرار "الاستفزازات" الإسرائيلية في جنوب البلاد قد يؤدي إلى تدهور الأوضاع واندلاع حرب شاملة في المنطقة.

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