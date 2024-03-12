الثلاثاء 12 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تمثيلية سحفية.. مادلين طبر ترد على هجوم بسمة وهبي (فيديو)

الفنانة مادلين طبر
الفنانة مادلين طبر

قالت الفنانة مادلين طبر، إنها تعتبر الترند ميت لم يتم دفنه وليس له أي ثقل، وتعيش يوما أو أكثر ويتم دفنه، وما هي سوى مجرد فقاعة وتنتهي، مشيرة إلى أن المجتمع السبب في تدني مستوى التريند.

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 هجوم الإعلامية بسمة وهبة

وعلقت مادلين طبر، خلال حوارها برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على فضائية الحدث اليوم، على هجوم الإعلامية بسمة وهبة عليها بعد تصريحاتها في المهرجان القومي للمسرح، والتي تحدثت خلالها عن الفنان الكبير عادل إمام، قائلة: "هي حرقت نفسها.. وما كانش ليه لازمة اللي هي عملته.. كان أوفر".

وأضافت الفنانة مادلين طبر، أن الإعلامي له سقف موضوعي، والانفعال الأوفر؛ تمثيلية سخيفة، ولازم يكون عندك حدود".

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