مادلين طبر تكشف سر لقائها بالبابا تواضروس.. فيديو

كشفت الفنانة مادلين طبر، تفاصيل لقائها بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، لافتة إلى أنها تعشق حكمته وهدوؤه، وكانت أحمل ظرف به رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي وطلبت من قداسة البابا أن يرسلها له وفي انتظار رد فخامة الرئيس عليها.

تابعت الفنانة مادلين طبر، خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، التقيت بالبابا تواضروس لغرض سياسي ولم أذهب إليه من أجل البركة، وقلت له هل بيني وبين الرئيس السيسي اتصال مباشر، فقال لي نعم ويقرأ رسائلي يوميا، فقلت له أريد منك أن ترسل رسالتي إليه وفي انتظارك ردك يا ريس".

أضافت الفنانة مادلين طبر، الصحافة الفنية في التسعينيات كانت تسهم وتصنع نجما بخلاف الصحافة حاليا، " لأن كل من هب ودب بيكتب رأيه"، مضيفة: المخرج أبو دم خفيف اللي بيعلم الممثل إزاي يضحك مش موجود حاليا واختفى ولا يمكن للفنان الكوميدي أن ينجح إذا كان مخرج العمل دمه تقيل".