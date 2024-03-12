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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الإحوان السبب.. مادلين طبر تكشف سر مهاجمتها لحجاب المرأة (فيديو)

الفنانة مادلين طبر
الفنانة مادلين طبر

قالت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، إنها امرأة ديمقراطية تسمع للآخرين، وتعترف بأخطائها،  ولا ترى نفسها مثيرة للجدل كما يردد البعض.

وأضافت  مادلين طبر، خلال  حوارها ببرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على فضائية الحدث اليوم، مساء اليوم أن  تصريحها حول أن المرأة أصبحت سجينة ملابسها وحجابها، كانت في عهد تولى جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، موضحة  أنها كانت تحاول دعم المرأة في ظل السجون الكثيرة التي فرضت عليها في ذلك الوقت، وتحقير دور المرأة، وهذا كان شيئا مستفزا.

الناس تحبني وأصبحت مؤثرة

وتابعت  مادلين طبر: "الناس بتحبني وأصبحت مؤثرة، وأي جملة أقولها أكلاشيه؛ بتتصدر الترند، واعترف أنني متمردة ولست متقلبة المزاج، ولدي جرأة، وقوة شخصيتي تجلعني أكون ما أريد أحيانا.

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