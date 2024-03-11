إحالة أوراق مُنهي حياة شقيقه وزوجته للمفتي

أصدرت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الاثنين، قراراً بإحالة أوراق متهم بإنهاء حياة شقيقه وزوجته، بسبب خلافات أسرية بينهم بمنطقة بولاق الدكرور، لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي.

وحددت المحكمة جلسة 20 مارس المقبل للنطق بالحكم.

اقرأ أيضاً: القصاص من سائق الرذيلة بعد جريمة يندى لها الجبين

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين عماد الدين عيسي وعمرو محمد سلامة، وأمانة سر طلعت عبده.

وكانت النيابة قد كشفت في تحقيقاتها أن المتهم "إسماعيل . ع" في يوم 23 يونيه 2023 قتل شقيقه "محمد"، و زوجته "داليا . ج" عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلهما على إثر خلاف استمر بينهم، وذلك باستخدام سلاح أبيض "سكين".

وتابعت التحقيقات أن المتهم عندما اتيحت له الفرصة انهال على المجني عليهما طعنا بسلاحه، فأحدث ما بهما من إصابات التي أودت بحياتهما.

وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمُعاقبة مُتهمٍ بالسجن 3 سنوات لإدانته بإحراز سلاح ناري وترويع موظف بنك في القطامية.

وشمل الحكم تغريمه مبلغ 5 آلاف جنيه عما أسند إليه، مع مُصادرة السلاح الناري والذخيرة المضبوطين وألزمته بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار ياسر أحمد الأحمداوي، وعضوية المستشارين عمرو علي كساب وأحمد رضوان أبا زيد، وحضور الأستاذ محمود الزيات وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهم حسين.ز أنه في يوم 7 يونيو 2022 بدائرة قسم القطامية أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (محدث صوت مُعدل) على النحو المبين بالأوراق.

كما أسندت إليه أنه أحرز ذخائر (8 طلقات) مما تستخدم على السلاح الصوت بدون أن يكون مُرخصاً له بحيازتها أو إحرازها.

وشهد الشاهد الأول ويعمل محصل لأحد البنوك الشهيرة بأنه أثناء مروره على المُتهم المُتأخر في سداد الأقساط المُستحقة عليه في منزله نشبت مشادة كلامية بينهما.

وتطور الأمر حتى أخرج المُتهم سلاحاً نارياً ففر هارباً وأبلغ النجدة.

وحضر الشاهد الثاني الرائد بمباحث قسم شرطة القطامية لفحص البلاغ حيث أبصر المُتهم مُمسكاً بسلاحٍ ناري غير مششخن.

وعثر بداخله على 8 طلقات مما تستخدم على السلاح المضبوط، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر له بإحرازه للمضبوطات.