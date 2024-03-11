والذاكرين الله كثيرًا والذاكرات .. أعمال مستحبة في شهر رمضان المبارك

أعمال مستحبة في رمضان.. يحرص الكثير من المسلمين على التقرب إلى الله تعالى في شهر رمضان ويكون ذلك بالقيام بالأعمال الصالحة بغية الحصول على الأجر والثواب، في ذلك الشهر الفضيل.

والأعمال المستحبة في شهر رمضان، وفقًا للكثير من العلماء، ذكر الله هو أفضل ما يشغل به الإنسان نفسه، وقد جاءت الكثير من الأدلة التي تبين فضل الذكر، قوله تعالى-: (والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما).

ومن الأعمال المستحبة أيضا صلة الأرحام، حيث يجب على المسلم أن يكون واصلا لأرحامه، وتعد صلة الأرحام من أفضل العبادات التي يتم التقرب بها إلى الله -تعالى.

ومن أعظم الطاعات أيضا هو كثرة الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم حيث تعد علامة على محبة العبد المؤمن لله تعالى الذي أمر بذلك، ومحبة النبي صل الله عليه وسلم ونيل القرب منه.