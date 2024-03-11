رمضان 2024.. مواعيد عمل الجوازات بالمملكة العربية السعودية

مع بدء شهر رمضان المبارك تتغير ساعات العمل في أغلب القطاعات بالمملكة العربية السعودية، ومن بينها المديرية العامة للجوازات، والتي اهتم الكثيرون بمعرفة مواعيد العمل بها حتى يتمكنوا من قضاء مصالحهم في أوقات العمل الرسمية بشكل صحيح.

وكانت المديرية العامة للجوازات السعودية أعلنت مواعيد العمل في إداراتها وفروعها في مختلف مناطق المملكة خلال شهر رمضان الفضيل، بحسب وسائل الإعلام السعودية.

ودعت الجوازات الجميع إلى الاستفادة من خدماتها في منصة وزارة الداخلية (أبشر، وأبشر أعمال)، وبوابة مقيم، التي تتيح تنفيذ الخدمات دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقارها الأساسية.

مواعيد العمل في المديرية العامة للجوازات السعودية

أما عن مواعيد العمل في المديرية العامة للجوازات السعودية فجاءت كالتالي:

الجوازات بحي الرمال في مدينة الرياض تبدأ في الساعة 10:00 حتى 3:00 من الأحد إلى الخميس ومن الساعة 9:00 حتى الساعة 1:00 طوال أيام الأسبوع.

أما شعبة الخدمات الإلكترونية في روشن مول في محافظة الخرج تبدأ الساعة 9:00 حتى الساعة 1:00، من يوم الأحد حتى الخميس.

جوازات الصيرفي مول، وشعبة جوازات التحلية مول في محافظة جدة ستستقبل المراجعين بداية من الساعة 1:00 حتى الساعة 5:00، ومن الساعة 9:00 حتى الساعة 2:00 من يوم الأحد حتى يوم الخميس.

وأشارت المديرية العامة للجوازات إلى أن بقية إدارات جوازات المناطق والمحافظات سيكون العمل فيها من الساعة 10:00 حتى الساعة 3:00 من يوم الأحد حتى يوم الخميس.

ونوهت المديرية بأهمية الاستفادة من خدمة "تواصل"، التي تتيح للمستفيدين معالجة الملاحظات التي تعوق تنفيذ الخدمات الإلكترونية عبر منصة أبشر.