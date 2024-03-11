سعر صرف الدرهم الإماراتي بالبنوك أمام الجنيه أول أيام شهر رمضان

حرصًا من بوابة الوفد على تقديم خدمة متميزة لقرائها، ننشر أسعار صرف الدرهم الإماراتي بالبنوك مقابل الجنيه المصري في الساعات الاولى من صباح اليوم الإثنين أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد قرارات البنك المركزي الاربعاء الماضي بشأن تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة بقيمة 6%، وأيضًا في ضوء الاحداث الدولية الراهنة.



وترصد"بوابة الوفد"، خلال التقرير التالي أسعار صرف الدرهم الاماراتي:

سجل سعر صرف الدرهم الاماراتي في البنك المركزي المصري نحو 13.43 جنيه للشراء و 13.46 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 13.42 جنيه للشراء و 13.46 جنيه للبيع

وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك مصر نحو 13.43 جنيه للشراء و 13.45 جنيه للبيع

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الاسلامي 13.40 جنيه للشراء و 13.45 جنيه للبيع

ووصل سعر صرف الدرهم الإماراتي في بنك القاهرة نحو 13.42 جنيه للشراء و 13.46 جنيه للبيع