بالأسماء.. قائمة النجوم الفائزين بجوائز الأوسكار 2024

3/11/2024 6:20:50 AM

اختتم منذ قليل حفل توزيع جوائز الأوسكار 2024 في دورته الـ96، الذى أقيم فى الساعات الأولى صباح اليوم الإثنين على مسرح دولبي في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وتقدم لكم "بوابة الوفد" القائمة الكاملة القائمة للفائزين بحفل جوائز الأوسكار 2024، في مختلف فئاتها.

- جائزة أفضل ممثل مساعد:

فاز الممثل الأمريكي روبرت داوني جونيور بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم أوبنهايمر.

- جائزة أفضل ممثلة مساعدة:

الممثلة الأمريكية دافين جوي راندولف عن دورها في فيلم "THE HOLDOVERS".

- جائزة أفضل سيناريو أصلي:

حصد فيلم Anatomy of a Fall جائزة أفضل سيناريو أصلي

- جائزة أفضل سيناريو مقتبس:

فاز فيلم American Fiction بجائزة الأوسكار كأفضل سيناريو مقتبس.

- جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي:

فاز فيلم The Zone of Interest بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم دولي.

- جائزة أفضل فيلم وثائقي:

فاز فيلم 20Days in Mariupol بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم وثائقي.

- جائزة أفضل فيلم وثائقي قصير:

فاز فيلم The Last Repair Shop بجائزة الأوسكار كأفضل فيلم وثائقي قصير.

- جائزة أفضل مؤثرات بصرية:

فاز فيلم Godzilla Minus One بجائزة الأوسكار لأفضل مؤثرات بصرية.

- جائزة أفضل تصميم ملابس:

حصد فيلم Poor Things الجائزة.

- جائزة الأوسكار لأفضل مكياج وتصميم شعر:

الفائزون بجائزة أفضل مكياج وتصفيف شعر عن فيلم Poor Things ناديا ستاسي وجوش ويستون ومارك كولير.

- جائزة أفضل مونتاج:

فاز فيلم «أوبنهايمر» بجائزة الأوسكار كأفضل مونتاج.

- جائزة أفضل تصميم إنتاج:

حصد فيلم Poor Things الجائزة، وهو يدور في إطار من الخيال العلمي والرومانسية، حول امرأة تُدعى بيلا باكستر، ورحلتها من الموت إلى العودة للحياة مجددًا على يد العالم الغامض دكتور جودوين باكستر.

- جائزة أفضل فيلم رسوم متحركة:

الفيلم الفائز: The Boy and the Heron

- أفضل فيلم رسوم متحركة قصير:

الفيلم الفائز: War is Over