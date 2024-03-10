تقلبات جوية خلال رمضان.. شبورة كثيفة وارتفاع مفاجئ في الحرارة

من المتوقع حسب الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ارتفاع مؤقت كبير في درجات الحرارة خلال منتصف الأسبوع (الاثنين - الخميس) لتتخطى 38 درجة في الصعيد، وهو أمر غير مسبوق في فصل الشتاء.

طقس شتوي متذبذب

تشهد مصر حاليًا طقسًا شتويًا متذبذبًا، مع اعتدال درجات الحرارة في الشمال وحرارة في الوسط وحرارة شديدة في الجنوب.

وتشهد أغلب محافظات الجمهورية، خاصة القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شبورة مائية صباحية من الرابعة فجرًا حتى التاسعة صباحًا خلال أول أسبوع من رمضان.

وتشهد جميع المحاصيل، خاصة القمح والفول والبطاطس وخضروات الصوب والمانجو والزيتون، مراحل حرجة بسبب تقلبات الطقس.

ارتفاع مفاجئ في درجات الحرارة:

تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجياً من بداية الأسبوع.

من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير من منتصف الأسبوع، لتتخطى 38 درجة في الصعيد.

يعتبر هذا الارتفاع غير مسبوق في فصل الشتاء.

طقس متذبذب:

تشهد مصر حاليًا طقسًا شتوياً متذبذبًا.

اعتدال درجات الحرارة في الشمال.

حرارة في الوسط.

حرارة شديدة في الجنوب.

برودة ليلاً على أغلب الأنحاء.

الشبورة المائية:

تشهد أغلب محافظات الجمهورية، خاصة القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شبورة مائية صباحية.

تبدأ الشبورة من الرابعة فجرًا وتستمر حتى التاسعة صباحًا.

تستمر هذه الظاهرة خلال أول أسبوع من رمضان.

تأثيرات على المحاصيل:

تمر جميع المحاصيل، خاصة القمح والفول والبطاطس وخضروات الصوب والمانجو والزيتون، بمراحل حرجة.

تقلبات الطقس تشكل خطراً على هذه المحاصيل.

توقعات الطقس ليوم الأحد: