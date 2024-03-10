كبد السمك والرنجة يعملان على تقوية العظام بفضل فيتامين د

قام الأطباء إيلينا ماليشيفا وهيرمان غاندلمان بتسمية المنتجات التي تساعد بشكل فعال في تقوية أنسجة العظام.

يحدث تراكم كتلة العظام لدى البشر في مرحلة الطفولة والمراهقة، حيث تسود عمليات تكوين العظام على عمليات تدمير العظام، وتصل قيم كثافة العظام إلى ذروتها عند سن 30 عامًا.

وبعد 40 عامًا، يبدأ حدوث انخفاض تدريجي في كثافة وقوة كتلة العظام، وبعد 50-55 عامًا، يصبح خطر الإصابة بهشاشة العظام مرتفعًا، حيث تضعف أنسجة العظام بشكل ملحوظ ويكون عرضة للتلف والهشاشة.

أحد أهم الشروط للوقاية الناجحة من ضعف العظام وهشاشة العظام هو وجود مستوى كافٍ من الكالسيوم وفيتامين د والبروتين عالي الجودة في النظام الغذائي ومن الناحية المثالية، يجب أن يحصل الجسم على كل هذه المكونات من الطعام.

وذكر الأطباء ماليشيفا وجاندلمان أن كبد سمك القد والرنجة يقويان العظام بسبب احتوائهما على فيتامين د والمحتوى العالي من البروتين، وقم بتضمين سمك القد وكبد سمك القد والرنجة في نظامك الغذائي. هذه المنتجات تحتوي على فيتامين د الذي يجعل العظام قوية.

وبالحديث عن الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم المفيد للعظام، أوصى الخبراء بتناول الجبن الصلب وبذور السمسم والريحان المجفف.

وهناك أيضًا فيتامين K، والذي بدونه يكون تكوين العظام بشكل سليم مستحيلًا. وقال هيرمان جاندلمان إن بطل فيتامين ك هو الخضر والبقدونس واللفت والجرجير.

وأضافت إيلينا ماليشيفا أن النشاط البدني وممارسة الرياضة يساعدان في تقوية كتلة العظام.

وأوضح الطبيب أنه مع ممارسة النشاط البدني الكافي، يتم تحفيز خلايا العظام لتجديد أنسجة العظام.