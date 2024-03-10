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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مؤلفة مسلسل نورة: "يُخاطب شريحة المراهقين وتأثير السوشيال ميديا عليهم"

مسلسل نورة
مسلسل نورة

أكدت المؤلفة سماح أبو بكر عزت، إن مسلسل "نورة" والمقرر طرحه في السباق الرمضاني 2024 يخاطب شريحة المراهقين، ويتطرق إلى مناقشة مشكلاتهم.

 

مسلسل "نورة"

تابعت سماح عزت، خلال تصريحاتها، أن "نورة" ليس عمل يخاطب الأطفال، ولكن يُقدم للأسرة المصرية، ويناقش علاقة "نورة" بأخيها الصغير ووالديها وجدتها، كما يسلط المسلسل الضوء على تأثير السوشيال ميديا على المراهقين، والمشكلات التي يواجهونها من خلالها، وهذا يتضح في العمل، وبالتالي هناك توعية للأسرة وتقديم نموذج شبيه بما هو موجود في بيوت كثيرة.

مسلسل نورة

وأشارت سماح عزت إلى أنهت أجرت جولة مع المجلس القومي للمرأة، في إطار مشروع تنمية الأسرة المصرية، وتمكين الفتيات والأطفال في قرى بالنوبة: "جلست مع فتيات في سن نورة وعرفت كيف يفكرن، فالفتيات لديهن ثقة بالنفس لكن يحتاجن لمن يدعمهن، وبرنامج نورة يحقق ذلك من خلال الجلسات التي تعقد مع الفتيات".

 

أضافت سماح عزت: "الجلسات تتضمن جلسات نفسية لمعرفة مشاكلهن، وجلسات اجتماعية لكيفية مواجهة أي مواقف حياتية، والمشروع قائم بالتزامن مع حياة كريمة في كل القرى المصرية".

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الجريدة الورقية