رمضان 2024.. شاهد "بتحارب مين" الأغنية الدعائية لـ "صلة رحم"

أطلقت الشركة المنتجة لمسلسل "صلة رحم" والمقرر طرحه بعد ساعات قليلة خلال الماراثون الرمضاني 2024، الأغنية التشويقية والتي تحمل عنوان "بتحارب مين".

مسلسل بتحارب مين

تفاصيل أغنية "بتحارب مين"

"بتحارب مين" غناء مسلم، كلمات محمد حسني، ألحان وتوزيع إسلام رفعت، ويقول مطلعها "العند يجيب الكفر، والذنب أهون من العذر، وفي وقت المحنة اللي بينجدنا إن إحنا نزيد في الشكر، دا رضاك بنصيبك فرض، إقبله بالطول والعرض، وأهو آدم كان في الجنة وطمعه اللي اتسبب له في طرد".

ومن المُقرر عرض أولى حلقات مسلسل "صلة رحم" في تمام الحادية عشرة مساء اليوم الأحد على قناة إم بي سي مصر، بينما يُعرض أول حلقتين على منصة شاهد في نفس التوقيت، ويغني تتر المسلسل محمد عدوية من كلمات محمود فاروق والحان إيهاب عبدالواحد وتوزيع مصطفي نجم.

أبطال أغنية "بتحارب مين"

مسلسل "صلة رحم" من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، بطولة إياد نصار ويسرا اللوزي، أسماء أبو اليزيد، ومحمد جمعة، وعابد عناني، ونبيل نور الدين، وهبة عبدالغني، وعمرو القاضي، وداليا خليف، وريام كفارنا، وسلوى محمد على، ومحمد دسوقي، وصفاء جلال، وبتول حداد، ومحمد السويسي، والعمل من تأليف محمد هشام عبية، ومن إخراج تامر نادي، وإنتاج صادق الصباح.