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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. غادة عبد الرازق تكشف كواليس تصوير "صيد العقارب"

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

أعلنت النجمة غادة عبد الرازق، تفاصيل شخصيتها التي تقدمها ضمن أحداث مسلسل صيد العقارب، والمقرر طرحه فى الماراثون الرمضاني 2024، وتجسد فيه دور سيدة تعمل في صيد العقارب واستخلاص السم منها، ثم تصدرها إلى الخارج، وذلك وفقًا لتفاصيل الشخصية، التي رسم ملامحها الكاتب باهر دويدار.

 

كشفت غادة عبد الرازق خلال تصريحاتها، إنها سعيدة بعودتها إلى الدراما الاجتماعية من خلال المسلسل خاصة أنها كانت بعيدة عن تلك النوعية من الأعمال الفترة الماضية: "كنت أرغب في تقديم عمل قريب من المال والبنون أو ليالي الحلمية، فلا يعمد المسلسل على بطل بعينه ولكنه يضم مجموعة كبيرة من النجوم يعود بنا إلى نوع افتقده من الدراما".

مسلسل صيد العقارب

غادة عبد الرازق تكشف كواليس مسلسل صيد العقارب

أشارت غادة عبد الرازق، أنها تعاملت مع عقارب حقيقية خلال تصوير مسلسل صيد العقارب، ولكنها لم تشعر بالخوف سوى في اليوم الأول، وخضعت بعد ذلك إلى تدريب مع أحد المتخصصين في التعامل مع العقارب، وعلّمها الطريقة الصحية لحملها واستخلاص السم منها، وبالفعل وجدت نفسها قادرة على القيام بذلك بمفردها بعد 10 دقائق في المشاهد: "في أحد المشاهد سقط مني العقرب على الأرض، وعدت إلى حمله مرة أخرى".

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