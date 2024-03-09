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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. الإعلام الصهيوني يتحدث عن مسلسل مليحة "الفن المصري راعبهم"

مسلسل مليحة
مسلسل مليحة

تحدث إعلام الإحتلال الإسرائيلي عن مسلسل "مليحة"، والذي يناقش خلال أحداثه القضية الفلسطينية، والمقرر طرحه فى 15 حلقة خلال رمضان 2024.


ونشرت رشا الجزار، مؤلفة مسلسل مليحة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة صور من أخبار الإعلام الإسرائيلي، حول العمل، كتبت قائلة: "يديعوت أحرونوت وإعلام الاحتلال يتحدثون عن مسلسل مليحة في تقرير مصور".

تابعت رشا الجزار حديثه، معلقه: "نعلم أن الفن المصري ومدى تأثيره على الوجدان العربي يرعبكم.. دمتم مرعوبين ومترقبين ودامت مصر وشعبها ومؤسساتها وقوتها الناعمة للحقوق وأصحابها داعمين ومساندين".

أحداث مسلسل مليحة

مسلسل مليحة تدور أحداثه حول قضية فتاة فلسطينية تدعى مليحة التي كانت تعيش في ليبيا بعد أن تركت فلسطين مع جديها بعد أحداث الانتفاضة عام 2000، وذلك بسبب تدمير الاحتلال لمنزلهم.

وتستكمل الأحداث بتعرف مليحة على الضابط الشاب أدهم على الحدود المصرية الليبية وهم يحاولون الرجوع إلى قطاع غزة ولكنهم يفقدون اوراقهم الثبوتية بعد وفاة والده، تنشأ بين مليحة وأدهم مشاعر، ولكن هي وأهلها متمسكون برجوعهم لقطاع غزة، فهل سيرتبط أدهم ومليحة؟ هل ستبقى في مصر؟ هل سيكون مستقبلها سعيدا بعد الماضى الحزين.

مسلسل مليحة
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