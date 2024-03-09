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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

رمضان 2024.. نوال الكويتية عن تتر "صيد العقارب": سعيدة بالغناء باللهجة المصرية

مسلسل صيد العقارب
مسلسل صيد العقارب

عبرت الفنانة نوال الكويتية، عن سعادتها بغناء تتر مسلسل صيد العقارب، والمقرر طرحه خلال الماراثون الرمضاني 2024.

أطلقت نوال الكويتية الأغنية، قائلاً: "سعيدة جدًا بالتعاون مع الفنانة الرائعة والمتألقة دائمًا غادة عبد الرازق وسعيدة بالأغنية والغناء باللهجة المصرية، اشتقت لها جدًا، أتمنّى أن ينال على إعجابكم،‏ وكل التوفيق والنجاح لطاقم عمل مسلسل ⁧‫صيد العقارب".

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب بطولة عدد كبير من نجوم الفن منهم النجمة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، عماد صفوت، أحمد ماهر، سيمون، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.

مسلسل صيد العقارب
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