رمضان 2024.. نوال الكويتية عن تتر "صيد العقارب": سعيدة بالغناء باللهجة المصرية

عبرت الفنانة نوال الكويتية، عن سعادتها بغناء تتر مسلسل صيد العقارب، والمقرر طرحه خلال الماراثون الرمضاني 2024.

أطلقت نوال الكويتية الأغنية، قائلاً: "سعيدة جدًا بالتعاون مع الفنانة الرائعة والمتألقة دائمًا غادة عبد الرازق وسعيدة بالأغنية والغناء باللهجة المصرية، اشتقت لها جدًا، أتمنّى أن ينال على إعجابكم،‏ وكل التوفيق والنجاح لطاقم عمل مسلسل ⁧‫صيد العقارب".

أبطال مسلسل صيد العقارب

مسلسل صيد العقارب بطولة عدد كبير من نجوم الفن منهم النجمة غادة عبد الرازق، رياض الخولي، عماد صفوت، أحمد ماهر، سيمون، محمد علي رزق، ميار الغيطي، أحمد جمال سعيد، تأليف باهر دويدار، إخراج أحمد حسن.