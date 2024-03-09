رمضان 2024.. صفاء سلطان تروج لمسلسلها "الدوار العاشر"| دراما اردنيه بنكهه مختلفه

نشرت الفنانة صفاء سلطان بوستر لأحدث مسلسلاتها "الدوار العاشر" والمقرر طرحه خلال الماراثون الرمضاني المقبل 2024.

تفاصيل مسلسل الدوار العاشر

طرحت صفاء سلطان البوستر التشويقي للمسلسل، معلقة: "شيرين عبدالحق.. صحفيه اردنيه تلاحق قضايا الفساد بتحب وبتنحب بس مو من اي حدا عادي .. تابعوني برمضان على التلفزيون الاردني بمسلسل "الدوار العاشر" دراما اردنيه بنكهه مختلفه وبشكل جديد تحت ادارة مخرج مميز ومجموعه من نجوم الاردن المتميزين المسلسل انتاج التلفزيون الاردني اشراف عام الاستاذ رائد عربيات تأليف الدكتور محمد البطوش واخراج المتميز محمد لطفي ولأول مره امام عدسته وتحت إدارته".

مسلسل الدوار العاشر

وتعرضت صفاء سلطان لإنتقادات حـادة بسبب رقصها الجـريء في إحدى اللقاءات ، وجاءت التعليقات تهاجمه على هذا التصرف خاصه بعد بكائها على احداث فلسطين حيث كتب احد المتابعين : "هي يلي كانت عم تبكي مشان بلدها".

كشفت الفنانة صفاء سلطان، عن تلقيها رسالة من أهل غزة وبالأخص القاطنين في مدينة جنين التي تقع في شمال الضفة الغربية.

ونشرت "صفاء" نص الرسالة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" والتي تضمنت الآتي: "إهداء من شباب جنين للفنانة بنت جنين صفاء سلطان".



وعلقت "صفاء" على الرسالة، قائلة: "أحلى شئ ممكن يوصلني بحياتي من باب مخيم جنين من أخواتي وعزوتي شباب ورجال العز، ربي ينصركم ويحميكم ويثبتكم ويا رب اللقاء القريب ببلدي حبيبتي أصلي وعنواني وهويتي وبيتي أنا صفاء ابنة سمير ابن جنين أبناء فلسطين أخت محمد وسلطان وحمزة وأفتخر.. شكرًا من أعماق روحي ودعواتي لرب العالمين بالنصر القريب".

وتواصل صفاء سلطان دعم القضية والشعب الفلسطيني بنشر صور ومقاطع فيديوهات عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تندد خلالها بمواصلة انتهاكات الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني واستشهاد الآلاف من العائلات والمدنيين.