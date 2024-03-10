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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

مؤلف يحيى وكنوز: "أعمال درامية كوميدية وتسلط الضوء على هويتنا"

مسلسل يحيى وكنوز
مسلسل يحيى وكنوز

كشف محمد عدلي، مؤلف مسلسلي "يحيى وكنوز" و"نورة"، إنّ الخريطة الدرامية في رمضان 2024 متكاملة، ما بين أعمال درامية كوميدية، وسترضي كل الأذواق.

 

تفاصيل مسلسل يحيى وكنوز

تابع محمد عدلي، خلال تصريحاته، إنّ مسلسل "يحيى وكنوز" في موسمه الثالث يعد نقلة جديدة على مستوى الرسوم والدراما، مردفا: "منذ الموسم الأول نلعب في مساحات مختلفة، كل عام الجرأة عندنا سواء في الكتابة، أو تقديم الموضوع تتزايد من حيث التوثيق ففكرة تقديم ملوك مختلفين، وليس شرط تقديم الملوك المشهورين عند المصريين، ولكن ملوكًا عظماء، حتى وإن لم يكن اسمهم منتشرًا بشكل كبير، وهذا ما تضمنه الجزأين الأول والثاني".

مسلسل يحيى وكنوز

وأكد محمد عدلي أن الموسم الثالث يعد تحديًا، وتدور فكرته حول الاشتباك مع مفهوم الهوية المصرية والحفاظ عليها، وليس فقط توثيق التاريخ، فكرة أن مصر دولة غير عادية، وليس فقط من ولد وعاش فيها يكون مصري، ففي عصور كثيرة كان هناك أجانب يعيشون في مصر ويخلصون لها ويحبونها فيتمصرون.

 

وأضاف محمد عدلي، قائلاً: "في أول مشهد في الموسم الثالث نواجه أي أجندة أو أي شخص يفكر يزيف التاريخ وينسبه لحد آخر، وعلى المستوى الدرامي هناك مغامرات كثيرة في العصر الحديث والعصور القديمة، وأدخلنا عصورًا مختلفة".

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الجريدة الورقية