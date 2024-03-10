الأحد 10 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

الإيقاع بأربعة سارقين في حملة أمنية بالجيزة

بوابة الوفد الإلكترونية

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية في الجيزة من  ضبط(خادمة - مقيمة بمحافظة الجيزة) لقيامها بإرتكاب واقعة سرقة حقيبة جلد بداخلها (مشغولات ذهبية-مبلغ مالى- بعض المتعلقات الشخصية).

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وجاء ذلك من داخل مسكن مخدومتها الكائن بدائرة قسم شرطة العجوزة.. وبمواجهتها إعترف بإرتكاب الواقعة، وأرشدت عن المسروقات.

كما تم ضبط(أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية) لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى فـى مجال سرقة عدادات المياه من داخل المساكن بأسلوب "الفك"، متخذاً من دائرة قسم شرطة العمرانية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وبمواجهته إعترف بإرتكابه 8 وقائع سرقة، وأرشد عن المسروقات (8 عدادات ) لدى عميله سىء النية (تاجر خردة- مقيم بالطالبية) تم ضبطه.

وقامت الشرطة بضبط تشكيل عصابى مكون من شقيقان (نقاش ، عاطل "لهما معلومات جنائية"- مقيمان بمحافظة القاهرة) تخصص نشاطه الإجرامى فـى إرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأرشدا عن بعض المسروقات،كما تم ضبط (عميليهما سيئا النية) والمشغولات الذهبية من متحصلات نشاطهما الإجرامى، كما أضافا بإرتكابهما واقعة أخرى بذات الأسلوب وأرشدا عنها.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

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