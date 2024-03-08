يجب تناولها في فصل الربيع.. أطعمة دهنية ضرورية للأوعية الدموية

حذر الأطباء من أن الربيع ليس بالتأكيد الوقت المناسب الذي يجب عليك فيه الالتزام بالنظام النباتي، ويلاحظ الخبراء أن صحوة الطبيعة تجدنا خلال فترة نقص الفيتامين، لذلك من المهم بشكل خاص مراقبة تناول الفيتامينات والمعادن الأساسية في الجسم.

أكدت طبيبة القلب، مرشحة العلوم الطبية، عالمة النفس، عالمة الأمراض النفسية الجسدية آنا كورينيفيتش أن الدهون يجب أن تكون موجودة في النظام الغذائي كل يوم.

وأشارت إلى أكثرها فائدة، وفقًا لتقارير rg.ru، بالإضافة إلى أسماك البحر الزيتية، قام الطبيب بتسمية زيت بذور الكتان والقنب والزيتون.

وفي الوقت نفسه، أكدت أنه لا ينبغي أن يكون هناك حظر صارم، إذا كنت تخطط لتغيير أي شيء في نظامك الغذائي، فعليك أن تفعل ذلك بسلاسة ودون قيود حادة.

كما نصحت بشرب الكثير من مشروبات الفاكهة والكومبوت المصنوع من التوت والفواكه المجمدة والشاي الأخضر في الربيع وفي الوقت نفسه، والقاعدة الأساسية هي اختيار الأطعمة للمائدة بطريقة تدخل جميع مجموعات الفيتامينات إلى الجسم.

وأخبر طبيب القلب أوليج فارفولوميف خصيصًا لـ MedicForum كيف يمكنك إثراء نظامك الغذائي من أجل صحة القلب والأوعية الدموية.

المكسرات والبذور

يحتوي الجوز واللوز وبذور الكتان والشيا وبذور اليقطين على أحماض دهنية متعددة غير مشبعة ومضادات أكسدة لها تأثير إيجابي على صحة الأوعية الدموية.

الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة

يحتوي التوت والكرز والرمان والبرتقال والسبانخ واللفت والقرنبيط على مضادات الأكسدة التي قد تساعد في حماية الأوعية الدموية من التلف.

الثوم والبصل

يحتويان على الأليسين، الذي قد يساعد في خفض نسبة الكوليسترول ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.

الحبوب الكاملة

الشوفان والشعير والأرز البني والحبوب الكاملة الأخرى غنية بالألياف وصحية للأوعية الدموية، مما يساعد على التحكم في مستويات الكوليسترول والسكر في الدم.

الشاي الأخضر

يحتوي على مركبات الفلافونويد التي يمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وتقوية الأوعية الدموية.

عصير الرمان

يعتبر مفيداً لتحسين الدورة الدموية وتقليل خطر تكون الترسبات في الأوعية الدموية.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاتة الداكنة التي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو، يمكن أن تساعد في توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية.