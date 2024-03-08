أسعار النفط تواصل الارتفاع وبرنت يسجل 83.32 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 8-3-2024، ليسجل سعر العقود الآجلة لخام برنت 0.45%؜ أو 37 سنتًا لتصل إلى 83.32 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.61% أو 48 سنتًا إلى 79.44 دولار.

وجاءت هذه الزيادة مدفوعة بنمو الطلب في الولايات المتحدة والصين أكبر مستهلكين للنفط في العالم، تزامنًا مع إعطاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إشارة إيجابية بشأن إمكانية خفض أسعار الفائدة.

وكشفت بيانات صادرة عن إدارة معلومات الطاقة، أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة انخفضت 4.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، كما هبطت مخزونات نواتج التقطير 4.1 مليون برميل. وانخفض كلاهما بأكثر من المتوقع، بما يعكس قوة الطلب.

وارتفعت في الصين، واردات النفط الخام 5.1%؜ في أول شهرين من عام 2024 مقارنة بالعام السابق، كما زاد استهلاك الوقود في الهند 5.7%؜ على أساس سنوي في فبراير وسط نشاط قوي للمصانع في ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.

وتلقت أسعار النفط دعمًا إضافيا بعد تصريح رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول أمس الخميس بأن البنك "ليس بعيدًا" عن بناء ثقة كافية بأنَّ التضخم يتراجع، وذلك تمهيدًا للبدء في خفض أسعار الفائدة.