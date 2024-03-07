ارتفاع طفيف بأسعار النفط وبرنت يسجل 82.97 دولار للبرميل

سجلت أسعارالنفط، ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الخميس 7-3-2024، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 82.97 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى79.10 دولار للبرميل.

وخفت حدة أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا التي كانت تفاقمت بسبب الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وقد انخفض التضخم كثيرًا عن ذروته المؤلمة المكونة من رقمين ولكن من غير المرجح أن يكون هناك خفضا في أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي الأوروبي المرتقب في وقت لاحق من اليوم، الخميس، حتى مع ارتفاع تكاليف الاقتراض التي تؤثر على الاقتصاد المتعثر.

وقالت صحيفة لابانجورديا الإسبانية فى تقرير لها إلى أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد من المرجح أن تؤكد على أن بنكها يريد رؤية دليل قاطع على أن أرقام التضخم ستستمر في الانخفاض نحو هدف البنك البالغ 2%.

وذكر التقرير أن هذه هي قراءة المحللين الذين يتابعون البنك بنحو بدا معه أن الأسواق المالية في أوروبا تسير في الاتجاه الصحيح، وبينما كانوا يحسبون في السابق فرصة لخفض أسعار الفائدة في وقت مبكر من شهر أبريل المقبل، تلاشت هذه الرهانات وبدأت الأسواق تأخد في الحسبان الآن خفضًا بمقدار ربع نقطة في يونيو.

وفي أوروبا، انخفض التضخم إلى 2.6% في فبراير الماضي، وكان ذلك أقل بكثير من ذروته البالغة 10.6% في أكتوبر 2022. لكن مؤشر أسعار المستهلكين ظل عالقًا بين 2% و3% لمدة خمسة أشهر، مما أثار المخاوف من أن الميل الأخير نحو سياسة البنك المركزي الأوروبي قد يكون قاسيًا، وقد يكون الهدف أبطأ مما كان متوقعًا.

وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي - الذي يستخدم لتشغيل المصانع وتدفئة المنازل وتوليد الكهرباء - إلى حوالي 24 يورو (26 دولارًا) لكل ميجاوات في الساعة، وهو ليس أعلى بكثير من المستويات التي شوهدت قبل أن تبدأ روسيا في تهديد أوكرانيا.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية، الخميس، أن أكبر مستورد للخام في العالم سجل زيادة نسبتها 5.1 بالمئة في وارداته في أول شهرين من 2024 على أساس سنوي إلى نحو 10.74 مليون برميل يوميا، بعدما زادت شركات التكرير مشترياتها من الخام لتلبية مبيعات الوقود خلال عطلة رأس السنة القمرية الجديدة.

وتشير البيانات التجارية للصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، إلى تحسن التجارة العالمية وتعطي إشارة مشجعة لواضعي السياسات بعد التباطؤ الذي طال أمده في قطاع التصنيع وشكل عبئا على الاقتصاد.

وارتفع خاما برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو واحد بالمئة أمس الأربعاء، بعد ارتفاع مخزونات الخام الأميركية للأسبوع السادس على التوالي.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول إن التقدم المستمر بشأن التضخم "ليس مضمونا"، على الرغم من أن المركزي الأميركي لا يزال يتوقع خفض سعر الفائدة القياسي هذا العام.