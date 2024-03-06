ارتفاع طفيف بأسعار النفط وبرنت يسجل 82.12 دولار للبرميل

سجلت أسعار النفط، ارتفاعًَا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-3-2024، متأثرة بالمخاوف بشأن نمو الطلب في الصين التي تعد أكبر مستورد للخام في العالم من جهة ووجود مؤشرات على شح الإمدادات في ظل تخفيضات إنتاجية من جانب منتجين كبار من جهة أخرى.

كما تلقت الأسعار دعما من تراجع الدولار الأمريكي، والإعلان يوم الأحد أن تحالف أوبك+ وحلفائها قد مدد تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني.

وأدى التمديد إلى بعض الشح في المعروض، خاصة في الأسواق الآسيوية، إلى جانب تعطل تحركات ناقلات النفط نتيجة لهجمات البحر الأحمر.

وبلغ ارتفاع العقود الآجلة لخام برنت 8 سنتات لتصل إلى 82.12 دولار للبرميل، فيما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا إلى 78.27 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

ووضح دانييل هاينز خبير استراتيجيات السلع الكبير في بنك إيه.إن.زد أن العقود الآجلة للنفط الخام تتراجع في ظل توجه العزوف عن المخاطرة في الأسواق، على الرغم من استمرار علامات الشح في السوق الفعلية، مشيرًا إلى أن تخفيضات أوبك+ تشق طريقها ببطء عبر السوق.

ومع ذلك، تلقت أسعار النفط دعما من انخفاض الدولار الأميركي والإعلان يوم الأحد أن تحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها مدد تخفيضات الإنتاج البالغة 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني.

وقد أدى التمديد إلى بعض الشح في المعروض، خاصة في الأسواق الآسيوية، إلى جانب تعطل تحركات ناقلات النفط نتيجة لهجمات البحر الأحمر التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية.

وقال دانييل هاينز خبير استراتيجيات السلع الكبير في بنك إيه.إن.زد في مذكرة الأربعاء "العقود الآجلة للنفط الخام تتراجع في ظل توجه العزوف عن المخاطرة في الأسواق. ويأتي هذا على الرغم من استمرار علامات الشح في السوق الفعلية"، مضيفًا أن تخفيضات أوبك+ "تشق طريقها ببطء عبر السوق".

وكانت علامات الشح واضحة عندما أعلنت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، الأربعاء، عن ارتفاع طفيف في أسعار مبيعات النفط الخام لشهر أبريل إلى آسيا، أكبر سوق لها.