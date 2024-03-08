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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 8-3-2024

بوابة الوفد الإلكترونية

 ننشر سعر الدولار، اليوم الجمعة 8-3-2024، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 49.35 للشراء، 49.45 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 49.3 جنيه للشراء، 49.4 جنيه للبيع.

 

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أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم

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 وفى بنك الإسكندرية، سجل 49.6 جنيه للشراء، 46.7 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 49.34 جنيه للشراء، 49.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

49.34 جنيه للشراء.

49.44 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

49.35 جنيه للشراء.

49.45 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

49.6 جنيه للشراء.

49.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

49.3 جنيه للشراء.

49.4 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

49.6 جنيه للشراء.

49.7 جنيه للبيع.

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