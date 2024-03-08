أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه اليوم

استقرت أسعار العملات العربية والأجنبية في بدء تعاملات اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024 مقابل الجنيه المصري، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع بالبنوك والمصارف، بعد ارتفاعها الأربعاء مع رفع البنك المركزي لسعر الفائدة.

ونستعرض أسعار صرف العملات الرسمية وفق لآخر تحديث بالموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري..

أسعار العملات العربية 8-3-2024

سعر الريال السعودي 13.15 جنيه للشراء، و13.18 للبيع.

سعر الدينار الكويتي عند 160.51 جنيه للشراء، و160.99 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي لـ 13.43 جنيه للشراء، و13.47 جنيه للبيع.

سعر الدينار البحريني 130.86 جنيه للشراء، و131.233 جنيه للبيع.

سعر الريال العماني 128.13 جنيه للشراء، و128.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري 13.52 جنيه للشراء، و13.56 جنيه للبيع.

سعر الدينار الأردني 69.48 جنيه للشراء، و69.85 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية 8-3-2024

سعر الدولار 49.33 جنيه للشراء، و49.46 جنيه للبيع

سعر اليورو 53.75 جنيه للشراء و 53.90 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني 62.92 جنيه للشراء و 63.11 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي 36.54 جنيه للشراء و 36.65 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي 4.79 جنيه للشراء، و4.81 جنيه للبيع.

سعر الفرنك السويسري 56.07 جنيه للشراء و 56.25 جنيه للبيع.

سعر 100 ين ياباني 33.37 جنيه للشراء و 33.46 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني 6.85 جنيه للشراء و 6.87 جنيه للبيع.