أسعار الذهب العالمية تسجل أعلى مستوى في التاريخ عند 2171 دولارًا

سعر أونصة الذهب ترتفع 4.2% خلال هذا الأسبوع

استمرت الأونصة العالمية للذهب في تسجيل المزيد من المكاسب للجلسة الثامنة على التوالي، ليتجه سعر الذهب العالمي إلى تسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي منذ خمسة أشهر ليسجل مستوى تاريخيًا جديدًا خلال جلسة اليوم قبل صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي الأهم هذا الأسبوع.



ارتفع سعر أونصة الذهب العالمي اليوم بنسبة 0.4% لتسجل أعلى مستوى تاريخي عند 2171 دولارًا للأونصة، وذلك بعد أن افتتح جلسة اليوم عند 2160 دولارًا للأونصة ليتداول وقت نشر التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2165 دولارًا للأونصة.

الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 4.2% وهو أكبر ارتفاع أسبوعي منذ 5 أشهر، ليربح هذا الأسبوع قرابة 86 دولارًا في سعر الأونصة.

الارتفاع الكبير في أسعار الذهب الذي استمر لـ8 جلسات متتالية بدون تصحيح مدعوم بعدة عوامل أهمها تزايد التوقعات بخفض البنك الفيدرالي لأسعار الفائدة بداية من شهر يونيو القادم، وذلك بعد شهادة رئيس البنك الفيدرالي جيروم باول أمام الكونجرس الأمريكي والتي استمرت يومين.

تقوم الأسواق الآن بتسعير خفض الفائدة، للمرة الأولى، من الفيدرالي في شهر يونيو المقبل بنسبة تصل إلى 75%، ليعمل هذا على زيادة حدة مكاسب الذهب خلال الأيام الماضية.

اليوم تنتظر الأسواق صدور بيانات تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي عن شهر فبراير، وهي البيانات الأهم هذا الأسبوع والتي يكون لها تأثير كبير على تحركات الدولار وبالتالي باقي السلع والعملات. ومن المتوقع أن يسجل الاقتصاد الأمريكي 198 ألف وظيفة جديدة بعد أن كانت القراءة السابقة لشهر يناير عند 353 ألف وظيفة.

انخفاض أعداد الوظائف الجديدة بأقل من التوقعات سيعمل هذا على زيادة المخاوف في الأسواق بشأن تأثر الاقتصاد الأمريكي وقطاع العمالة ببقاء الفائدة مرتفعة الأمر الذي يزيد من توقعات خفض الفائدة الأمريكي، وبالتالي يدفع الذهب إلى تحقيق المزيد من المكاسب.

مستهدفات الصعود بالنسبة للذهب العالمي حالياً عند منطقة 2175 – 2180 دولارًا للأونصة، بينما إذا جاءت البيانات مرتفعة بأعلى من التوقعات ستدفع أسعار الذهب إلى التراجع والدخول في تصحيح سلبي مع وجود مستهدفات للتصحيح عند 2150 ثم 2140 ثم 2120 دولارًا للأونصة.

من جهة أخرى التوقعات تشير أن الارتفاع القياسي في أسعار الذهب العالمي قد يضعف الاستهلاك خلال موسم الزفاف في الهند، بينما من المتوقع أن تشهد الصين أكبر مشتري للذهب طلبًا قويًا على الملاذ الآمن هذا العام.

وتمثل الصين والهند معًا أكثر من نصف إجمالي الطلب العالمي على الذهب. وقد ارتفع سعر الذهب المحلي في الهند إلى مستوى قياسي الأمر الذي أدى إلى انخفاض الطلب، وتوقعات بتراجع الطلب على الذهب خلال موسم الزفاف إذا استمرت الأسعار عند هذه المستويات.

وفي الصين خفض التجار أسعار الذهب بمقدار 25 إلى 36 دولارًا من السعر المحلي مقابل تخفيض خلال الأسبوع الماضي بمقدار 36 إلى 48 دولارًا، لكن التجار قالوا إن الطلب الإجمالي متوقع أن يكون قويًا في عام 2024 لأن الطلب ناتج عن البحث عن الملاذ الآمن في ظل ضعف الأوضاع الاستثمارية في الصين خلال الفترة الحالية.



أسعار الذهب محليًا:

افتتح الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعًا تداولات اليوم عند المستوى 3330 جنيهًا للجرام، ليتداول وقت كتابة التقرير عند المستوى، وذلك بعد أن ارتفع يوم أمس بمقدار 100 جنيه حيث أغلق عند المستوى 3300 جنيه للجرام بعد أن افتتح الجلسة عند المستوى 3200 جنيه للجرام.

خلال جلسة الأمس سجل الذهب أعلى مستوى عند 3350 جنيهًا للجرام ثم فقد قرابة 100 جنيه من قيمته ثم عاد إلى الارتفاع مجددًا ليغلق عند المستوى 3300 جنيه للجرام.

يدل هذا على وجود تقلبات وعدم استقرار كبير في سوق الذهب حاليًا وهو أمر متوقع بعد الأحداث الكبيرة التي شهدها هذا الأسبوع سواء على المستوى المحلي أو العالمي.

استقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار في البنوك الرسمية تحت المستوى 50 جنيهًا لكل جرام ليسجل اليوم 49.70 جنيه للجرام، وهو ما ساعد أسعار الذهب على التأثر بتحركات سعر الأونصة العالمية التي تسجيل مستويات تاريخية بشكل يومي.