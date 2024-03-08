مصرع شخصين فى انهيار عقار الورديان بالاسكندرية

فى مشهد ماساوى شهدته محافظة الاسكندرية استيقظ صباح اليوم الجمعه اهالى منطقة الورديان على اصوات صراخ وعويل بسببب انهيار احد العقارات القديمة بمنطقة الورديان مكون من طابق ارضى و 3 ادوار .

هرول الجميع لمكان العقار في محاولة منهم لإنقاذ حياة السكان، لكن لم يستطع أحد من الأهالي إخراج جسد واحد من الضحايا، بعدما تراكم على أجسادهم الركام. على الفور انتقلت قوات الحماية المدنينة بمعداتها وتمكنت من استخراج اثنان من الضحايا من أسفل ركام العقار المنهار، فعند استخراج جثمان ضحية يزداد الصراخ بين الأهالي وعند استخراج ضحية جديدة يزداد الأمل في إخراج الجميع ،

اكد الاهالى انهم سمعوا صباح اصوات انفجار بالعقار المنهار واثناء محاولتهم انقاذ السكان فؤجئ بان العقار انهار حتى سطح الارض .

انتقل لمكان الحادث المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية،بالفحص والمعاينة قالت إن عقار مكون من 4 طوابق انهار بشارع السبكي بمنطقة الورديان غرب الإسكندرية.، أن انهيار العقار أسفر عن مصرع اثنين من السكان، تم انتشالهما من تحت الأنقاض، بالإضافة إلى وجود آخرين عالقين تحت الأنقاض جاري البحث عنهما.