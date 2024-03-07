نائب محافظ البحيرة تستقبل رئيس قطاع البنك الزراعي المصري

استقبلت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ابراهيم عيسى رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالبحيرة؛ لمناقشة دعم الأسر الأولى بالرعاية و الأكثر فقراً بنطاق المحافظة.

وقدم رئيس قطاع البنك الزراعي المصري، تبرع بمبلغ 500 ألف جنيه وذلك في صورة كوبونات «قسائم» لشراء اللحوم والمواد الغذائية، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

ووجهت نائب محافظ البحيرة مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بوضع آلية للتوزيع بحيث تشمل الأسر الأكثر احتياجا فى قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

وتوجهت نائب محافظ البحيرة، بخالص الشكر والتقدير إلي علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، على مشاركته المجتمعية لدعم الأسر الأولى بالرعاية.

وأعربت الدكتورة نهال بلبع، عن تقديرها للدور المجتمعي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بالمحافظة، مثمنة جهود التعاون بين البنك ومحافظة البحيرة في العديد من المجالات التي تنعكس على تحقيق التنمية في المحافظة وتعود بالنفع على كافة المواطنين .

وأكد رئيس قطاع البنك الزراعي المصري بالبحيرة، أن البنك يعمل على دعم الأسر الأكثر احتياجًا في كافة محافظات الجمهورية بالعديد من البرامج الاجتماعية مثل تيسير زواج الفتيات وتوزيع السلع الرمضانية وغيرها من البرامج الاجتماعية الأخرى لتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين.

وأهدت نائب محافظ البحيرة، رئيس قطاع البنك الزراعى المصرى بالبحيرة، درع المحافظة تقديراً للجهود الملموسة للبنك الزراعى المصرى فى دعم الأسر الأكثر احتياجًا بالمحافظة.