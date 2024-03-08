مقتل أربعة أطفال وبالغين في حادث طعن جماعي بأوتاوا

وقع حادث أليم في كندا، حيث تعرض أربعة أطفال وشخصان بالغان للطعن، وأعلنت الشرطة الكندية ذلك الحادث المأسوي أمس الخميس.

ووفقا لما نقله موقع روسيا اليوم، أوضحت الشرطة أن هناك ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال تم قتلهم في حادث طعن جماعي بالعاصمة أوتاوا، مؤكدة اعتقال متهم من سريلانكا يبلغ من العمر 19عاما.

وأشارت إلى أنها ألقت القبض على المتهم، حيث قال قائد شرطة أوتاوا، إريك ستابس، إن المشتبه به البالغ من العمر(19 عاما) استخدم "سلاحا حادا" أو "أداة تشبه السكين" في الواقعة.