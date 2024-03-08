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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

مقتل أربعة أطفال وبالغين في حادث طعن جماعي بأوتاوا

علم كندا
علم كندا

وقع حادث أليم في كندا، حيث تعرض أربعة أطفال وشخصان بالغان للطعن، وأعلنت الشرطة الكندية ذلك الحادث المأسوي أمس الخميس.

ووفقا لما نقله موقع روسيا اليوم، أوضحت الشرطة أن هناك ستة أشخاص بينهم أربعة أطفال تم قتلهم في حادث طعن جماعي بالعاصمة أوتاوا، مؤكدة اعتقال متهم من سريلانكا يبلغ من العمر 19عاما.

وأشارت إلى أنها ألقت القبض على المتهم، حيث قال قائد شرطة أوتاوا، إريك ستابس، إن المشتبه به البالغ من العمر(19 عاما) استخدم "سلاحا حادا" أو "أداة تشبه السكين" في الواقعة.

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