الخميس 01 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

صحة غزة: ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 27019 شخصًا

وزارة الصحة في غزة
وزارة الصحة في غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023 بلغت 27019 قتيلا، معظمهم من النساء والأطفال.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الخميس، إن 118 شخصا على الأقل قتلوا في الأربع والعشرين ساعة الماضية، بينما أصيب نحو 66139 شخصا منذ اندلاع الحرب.

 

وأكدت الوزارة أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الجيش الإسرائيلي وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

 

ومن الجانب الإسرائيلي، بلغ عدد قتلى الجيش منذ 7 أكتوبر 561 قتيلا، والجرحى 2812 مصابا.

 

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ118 حيث تواصل القوات الإسرائيلية استهدافاتها لا سيما جنوب القطاع، بينما تتواصل الاشتباكات العنيفة على أكثر من محور، في ظل وضع إنساني كارثي.

 

 

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