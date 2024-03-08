قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني الإسرائيلي، عدد من المواطنين الفلسطينيين من رام الله ونابلس بالضفة الغربية فجر اليوم الجمعة الموافق 8 مارس 2024.

ووفق لوكالة الأنباء الفلسطينية فقد اعتقل الاحتلال مواطنا من بلدة بيتونيا غرب رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن القوات الطاغية اقتحمت البلدة، واعتقلت المحامي عيسى غيظان عقب مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال مواطنا من بلدة عوريف جنوب نابلس، وقالت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن إبراهيم شحادة بعد اقتحام البلدة ومداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

وفي نفس الوقت اعتقل الاحتلال ثلاثة مواطنين من محافظة نابلس، وقالت مصادر أمنية ومحلية، أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية، اقتحمت الحارة الغربية من بلدة بيتا جنوب نابلس، وداهمت عددا من المنازل وفتشتها، واعتقلت منها الشابين منجد حمايل، وأسد الدين حمايل.