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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خالد الجندي: شهر شعبان أفضل وقت لإخراج الزكاة (فيديو)

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن أفضل وقت لإخراج الزكاة. 

وقال عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، في حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" التي تذاع على قناة dmc اليوم الخميس، إن أفضل وقت لإخراج الزكاة هو شهر شعبان، موضحًا أن هذا كان حال الصحابة. 

 

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وأضاف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج الزكاة إذا دخل شعبان، موضحًا أن أفضل وقت لإخراج الزكاة هو الوقت الذي يضاعف فيه الأجر. 

وأشار إلى أن الزكاة عبادة واجبة وثالث أركان الإسلام الخمسة، فمع أن الزكاة فريضة إلا أن فيها أجرًا عظيمًا.

 

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