كاسترو يصدم جمهور النصر السعودي بتصريحات نارية بعد التعادل أمام الرائد

أطلق لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي تصريحات نارية للرد على هجوم جماهير النادي عليه بعد الهزيمة التي تعرض لها اليوم على يد الرائد في الدوري السعودي للمحترفين.

وسقط النصر في فخ الهزيمة على يد الرائد بثلاثية مقابل هدف في المباراة المثيرة التي جمعت بينهما اليوم على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 23 من بطولة دوري روشن.

وقال كاسترو في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: " منذ متى النصر لم يفز ببطولة قبل تحقيق البطولة العربية ؟، لا تفكروا أن النصر يحقق بطولة كل عام !!

وأضاف: " الذين قبلي ماذا يفعلون كانوا يبحثون عن الأعذار، الموسم هذا فزنا بالكأس ولكن هناك سنوات كثيرة لم يفز النصر ببطولات فيها ".

جماهير النصر تطالب برحيل كاسترو

وشنت جماهير النصر هجومًا عنيفًا على المدرب بعد تراجع نتائج الفريق وطالبت برحيله والبحث عن مدير فني جديد، للحفاظ على أمال الأصفر بالمنافسة على بطولة دوري أبطال آسيا.