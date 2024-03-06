3 أوراق أمام لويس كاسترو لتعويض غياب تاليسكا

يقع المدرب البرتغالي لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي، في ورطة كبيرة بسبب غياب النجم البرازيلي أندرسون تاليسكا.

وكان النجم البرازيلي تاليسكا قد تعرض لإصابة بتمزق في عضلة الفخذ الأمامية خلال تدريبات النصر السعودي قبل مباراة العين الإماراتي، ليغيب عن العالمي لمدة لن تقل عن شهرين على الأقل، ما يعني نهاية موسمه مع النصر.

وينافس فريق النصر السعودي علي أربع بطولات هذا الموسم، حيث تأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا، بجانب كأس الملك السعودي وكأس السوبر المحلية حيث بلغ نصف النهائي، بينما يحتل وصافة جدول ترتيب دوري روشن علمًا بأن الفارق بينه وبين الهلال المتصدر (9 نقاط).

بدائل تاليسكا عند لويس كاسترو

مع غياب تاليسكا حتى نهاية الموسم، بات الآن لدى المدرب البرتغالي، 3 حلول من أجل تعويضه وهم:

منح كريستيانو رونالدو أدوارًا هجومية أكثر من أجل تعويض غياب تاليسكا. مع إصابة تاليسكا، من الممكن الاعتماد على ماني في الجهة اليمنى في ظل المرونة التكتيكية التي يتمتع بها النجم السنغالي. الاعتماد على العائد من الإصابة عبد الرحمن غريب الذي كان يحصل على الفرصة دائمًا عند غياب تاليسكا أو على حساب ماني.

وخاض غريب مع العالمي هذا الموسم 21 مباراة بمُختلف المُسابقات أغلبها كبديل حيث لم يحصل على أكثر من ساعة للعب إلا في مباراة واحدة فقط كانت أمام الرياض وانتهت بفوز العالمي (4-1) برسم الجولة السادسة عشرة؛ وبلغ إجمالي الدقائق التي حصل عليها 769 دقيقة، وسجل هدفًا واحدًا وقدّم 5 تمريرات حاسمة.

بينما عبد الرحمن غريب أرقامه أفضل بعض الشيء، نظرًا للفرص العديدة التي حصل عليها، إذ بلغ إجمالي الدقائق التي شارك فيها 1428 دقيقة، وشارك في 27 مباراة وسجّل 4 أهداف وقدّم 9 تمريرات حاسمة.