الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل قرار المركزي الأوروبي حول الفائدة

سجلت مؤشرات الأسهم الأوروبية، تراجعًا خلال تعاملات اليوم الخميس 7-3-2024، مع توخي المستثمرين الحذر قبل قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة، في حين ارتفع سهم فيرجن موني بعد أن أبدت جمعية البناء الوطنية البريطانية رغبتها في شراء البنك.

تحركات الأسهم

بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، هبط المؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.3 بالمئة مع تراجع معظم القطاعات باستثناء الرعاية الصحية والتأمين.

وكان المؤشر الفرعي لشركات السيارات وقطع الغيار أكبر الخاسرين إذ انخفض 1.1 بالمئة متجها نحو أكبر تراجع له في سبعة أسابيع. ويترقب الجميع قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن سعر الفائدة المقرر صدوره في الساعة 13:15 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع أن يبقي عليها دون تغيير عند مستويات مرتفعة قياسية.

وستعقد رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد مؤتمرا صحفيا الساعة 13:45 بتوقيت غرينتش.

وقفز سهم "فيرجن موني" بنسبة 35.7 بالمئة مسجلا أفضل يوم له على الإطلاق بعدما وافقت جمعية البناء الوطنية على شراء البنك في صفقة محتملة بقيمة 2.9 مليار جنيه إسترليني (3.69 مليار دولار).

بينما هوى سهم "هوجو بوس" بنسبة 17 بالمئة إلى قاع المؤشر القياسي إذ توقعت دار الأزياء الألمانية أرباحا تشغيلية لعام 2024 دون توقعات السوق.

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة بنسبة 5.24% بختام تعاملات الأسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 6.6 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 93 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.124 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 5.24% ليغلق عند مستوى 31300 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 4.48% ليغلق عند مستوى 38801 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 4.01% ليغلق عند مستوى 13341 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7223 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 10281 نقطة