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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

البورصة السلعية: مصر تصدر قرارًا بتشكيل لجنتى العضوية وإدراج السلع

الدكتور إبراهيم
الدكتور إبراهيم عشماوي

أعلنت البورصة السلعية برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي أنه استكمالًا لتحديث الإجراءات وآليات العمل تم تشكيل اللجان التنظيمية لتسهيل عمل البورصة وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة ببورصات السلع العالمية، فقد تم الانتهاء من تشكيل  لجنة العضوية و لجنة إدارج السلع والعمليات علي النحو التالي:-

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أولاً: اختصاصات لجنة العضوية
إصدار القرارات الخاصة بشأن طلبات العضوية بالبورصة والنظر في مدى استمرار توافر المعايير والاشتراطات الفنية والمالية لكل عضو لاستمرار قيده في سجل العضوية واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن و فحص أية مخالفات منسوبة للعضو واتخاذ أياً من التدابير أو الإجراءات المبينة في قواعد العضوية والمشار إليها بالعقد المبرم مع البورصة.
وجاري حاليًا مخاطبة الجهات الأعضاء للتوقيع علي عقود العضوية إستناداً للقواعد المنظمة لها.

ثانياً: اختصاصات لجنة إدراج السلع والعمليات
إصدار القرارات اللازمة بشأن إدراج السلع على منصة البورصة السلعية ووضع كافة القواعد والإجراءات والتدابير المتعلقة بتداولها علي منصة البورصة وعلى النحو الذى يحقق الهدف من إدراجها فى ضوء الغرض من انشاء البورصة السلعية.
 

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