البورصة تربح 93.2 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة بجلسة تعاملات اليوم نهاية معاملات الأسبوع بصورة جماعية مدعومة بمشتريات الأجانب والعرب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم بقيمة 93.2 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 2.124.9 تريليون جنيه،.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 5.2% ليصل إلى مستوى 31300 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 7223 نقطة.

ربح مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1% ليغلق عند مستوى 10281 نقطة.

اتجهت تعاملات الأجانب والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 2.5 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين سط تداولات 6.6 مليار جنيه.