نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، مشاهد لقيام القوات الروسية بتدمير مخبأ مموه للقوات الأوكرانية على محور دونيتسك.

وتظهر المشاهد قيام وحدات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية بتدمير المخبأ بواسطة نظام الصواريخ "فاغوت" المضاد للدبابات.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية في بيانها أنه تم تحييد نحو 15 جنديا على محور دونيتسك.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير 2022، إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.