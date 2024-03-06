الأربعاء 06 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تحارب ضد روسيا بدبابتها في أوكرانيا

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن أمريكا تقاتل ضد روسيا الاتحادية وتستخدم دباباتها وأن هذه الدبابات مصيرها التدمير.

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وقال بيسكوف خلال ماراثون "المعرفة أولا" لجمعية "المعرفة" الروسية، إن "أمريكا تقاتل ضدنا، إنها تقاتل، الدبابات الأمريكية تمر عبر أراضي روسيا الاتحادية، وهذا أمر سيء، هذه الدبابات تسير إلى نقطة ما، ثم تحترق".

وأشار بيسكوف إلى أن روسيا وأمريكا فقط هما القادرتان على ضمان الأمن الاستراتيجي في العالم.

وقال بيسكوف: "باعتبارنا الدولتين اللتين تمتلكان أكبر ترسانة من الأسلحة النووية، لدينا أيضًا مسؤولية، مسؤولية أمام العالم أجمع، مسؤولية ضمان الأمن الاستراتيجي على هذه الأرض، وروسيا وأمريكا فقط هما القادرتان على القيام بذلك".

وأوضح بيسكوف أن جميع المناقشات حول الحرب النووية، والتي تكثر في الغرب حاليا، خطيرة وغير مسؤولة؛ وذلك لأن هذا الموضوع أصبح روتينياً.

وقال: "جميع المناقشات حول الحرب النووية، والتي تكثر الآن في الغرب، وفي العواصم الأوروبية وفي أمريكا، غير مسؤولة للغاية، وخطيرة للغاية؛ لأن هذا الموضوع أصبح روتينياً، وهذا خطير جداً".

وأكد بيسكوف أنه إذا حلقت الطائرات الأمريكية فوق الأراضي الروسية، فإن الجيش الروسي سيجعلها تحترق وتسقط.

 

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