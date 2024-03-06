الأربعاء 06 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

بيسكوف: روسيا ستواصل تحويل العقوبات ضدها إلى مكاسب

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تتطور بنجاح رغم العقوبات الغربية التي قد تجلب بعض المشكلات إلا أنها لم تنجح، وستواصل روسيا تحويلها إلى مكاسب.

وقال في الماراثون التعليمي "المعرفة أولا "في إطار "مهرجان الشباب العالمي" في سوتشي الروسية: "قد تجلب العقوبات بعض المشكلات، إلا أنها لا تعمل. وآمل أن نستمر في تحويل هذه العقوبات بشكل فعال إلى مكاسب لنا".

 

وأشار بيسكوف إلى أن بين المكاسب "الحشد الداخلي لجميع مواردنا وإنتاجنا وتكثيف العمل على ابتكار التقنيات الجديدة، وإدخالها في قطاع الإنتاج، وتعويض قطاعات الاقتصاد التي كانت في حوزة الأجانب"، مؤكدا على أن روسيا "تتطور بنجاح".

 

وسيستمر "مهرجان الشباب العالمي" حتى الـ7 من مارس الجاري في مركز سيريوس الفيدرالي في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، بحضور 20 ألف شاب من روسيا و190 دولة.

 

 

 

مواد متعلقة

اشتية: هناك فرصة لإقامة دولة فلسطينية ووضع حد للفظائع الإسرائيلية

أمريكا تحارب ضد روسيا بدبابتها في أوكرانيا

الكرملين: لا نعترف بقرار "الجنائية الدولية" بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة عسكريين روس

رئيس الوزراء العراقي: إنهاء ملف النازحين يتطلب تعاون جميع الوزارات

الكويت والفاو يبحثان الوضع الإنساني الكارثي في غزة

المبعوث الأمريكي إلى ليبيا: لدينا أهداف مشتركة مع اليابان لتعزيز التقدم السياسي والأمني بليبيا

أمريكا وأيرلندا تبحثان التزامهما المشترك بمواصلة دعم أوكرانيا في مواجهة روسيا

إطلاق 80 قذيفة على منطقة بيلجورود الحدودية الروسية خلال 24 ساعة
الجريدة الورقية