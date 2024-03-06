بيسكوف: روسيا ستواصل تحويل العقوبات ضدها إلى مكاسب

أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن روسيا تتطور بنجاح رغم العقوبات الغربية التي قد تجلب بعض المشكلات إلا أنها لم تنجح، وستواصل روسيا تحويلها إلى مكاسب.

وقال في الماراثون التعليمي "المعرفة أولا "في إطار "مهرجان الشباب العالمي" في سوتشي الروسية: "قد تجلب العقوبات بعض المشكلات، إلا أنها لا تعمل. وآمل أن نستمر في تحويل هذه العقوبات بشكل فعال إلى مكاسب لنا".

وأشار بيسكوف إلى أن بين المكاسب "الحشد الداخلي لجميع مواردنا وإنتاجنا وتكثيف العمل على ابتكار التقنيات الجديدة، وإدخالها في قطاع الإنتاج، وتعويض قطاعات الاقتصاد التي كانت في حوزة الأجانب"، مؤكدا على أن روسيا "تتطور بنجاح".

وسيستمر "مهرجان الشباب العالمي" حتى الـ7 من مارس الجاري في مركز سيريوس الفيدرالي في مدينة سوتشي الروسية على البحر الأسود، بحضور 20 ألف شاب من روسيا و190 دولة.