أسعار الذهب اليوم الأربعاء بـ المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب.. شهدت أسعار المشغولات الذهبية بالمملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء، ارافاعًا ملحوظاً، وذلك تزامنًا مع ارتفاع سعر المعدن الأصفر عالميًا، ووصول الأوقية إلى 2124 دولارا، خلال آخر تحديث.

وفي هذا السياق تستعرض " بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية، وهذا خلال تعاملات اليوم الأربعاء بمحال الصاغة السعودية، وجاءت الاسعار على النحو الآتي:

أسعار الذهب اليوم الأربعاء بالسعودية

المشغولات الذهبية

أسعار الذهب عيار 24 في المملكة العربية السعودية اليوم 6 مارس 2024 تسجل 256.16 ريال سعودي، ما يعادل 68.31 دولار أمريكي.

أسعار الذهب عيار 21 في المملكة العربية السعودية، اليوم 6 مارس 2024 تسجل 224.15 ريال، ما يعادل 59.77 دولار.

أسعار الذهب عيار 18 في المملكة العربية السعودية اليوم 6 مارس 2024، تسجّل 192.13 ريال، ما يعادل 51.23 دولار.

الذهب

أسعار الأونصة في المملكة العربية السعودية اليوم 6 مارس 2024 تسجّل 7967 ريالا سعوديا، ما يعادل 2124 دولارا.

الجنية الذهب

سجلت الأوقية عيار 24 اليوم 6 مارس 2024 سعر: 2124 دولارا.



